Поставлен на контроль ход расследования убийства воспитанника детского сада в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Исполняющий обязанности прокурора Ненецкого автономного округа Виталий Кудрявцев взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства воспитанника одного из детских садов г. Нарьян-Мара. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

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