Source: IMF – News in Russian

(Kuwait City Skyline / photo: iStock)Почему улучшение бюджетных институтов критически важно для Ближнего Востока и Центральной Азии

28 октября 2019 г.

В течение десятилетия после глобального финансового кризиса страны на Ближнем Востоке и в Центральной Азии пытались преодолеть растущие дефициты и задолженность, при этом общие бюджетные сальдо региона в последние годы были неизменно отрицательными, тогда как в 2008 году страны имели профицит в объеме примерно 10 процентов ВВП.

Этому опасному результату способствовали несколько факторов, в том числе низкие темпы роста, шоки цен на нефть и повышение потребностей в расходах, в том числе в странах, затронутых «арабской весной». Однако бюджетные трудности, с которыми сталкивается ряд стран региона, возникли также в условиях недостаточно развитых и недейственных бюджетных институтов. В последнем выпуске «Перспектив развития региональной экономики» рассматривается, как эти институты связаны с результатами исполнения бюджетов.

«Повысив прозрачность и подотчетность своих бюджетных институтов, страны региона могут снизить факторы фискальной уязвимости, содействовать устойчивой экономической политики, повышению эффективности государственных расходов и в целом —укреплению своей экономики», — заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ г-н Джихад Азур.

Каково состояние бюджетных институтов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии?

Бюджетные институты, когда они успешно разработаны и воплощены, помогают укрепить бюджетную дисциплину, повысить устойчивость, уменьшить изменчивость расходов и существенно улучшить состояние государственных финансов — все эти элементы уменьшают факторы экономической уязвимости стран с течением времени.

Есть несколько параметров для оценки результативности бюджетных институтов, например, какой объем бюджетной информации публикуется в открытых источниках и располагают ли органы государственного управления механизмами для подготовки и реализации целей среднесрочных бюджетов.

В регионе есть определенные положительные моменты. Например, страны — импортеры нефти в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (БВСАП) и страны Кавказа и Центральной Азии в последние годы продемонстрировали заметный прогресс в обеспечении прозрачности бюджета, хотя их общие оценки остаются относительно низкими. Однако страны в этих двух регионах по ряду факторов не выглядят в благоприятном свете по сравнению с аналогичными странами. Рассмотрим следующие выводы.

Страны — экспортеры нефти БВСАП имеют значительно более низкие уровни прозрачности бюджетной сферы по сравнению с другими странами — экспортерами нефти. Действительно, в Алжире, Ираке и Катаре в период 2012‒2017 годов улучшения не наблюдалось, тогда как в других странах — экспортерах нефти (без учета Венесуэлы) положение улучшилось в среднем на 5 процентов. Вместе с тем есть и некоторые обнадеживающие примеры. Саудовская Аравия с 2017 года предпринимает значительные усилия для повышения степени прозрачности, в том числе за счет публикации более полных бюджетных отчетов и финансовых отчетов, проверенных аудиторами.

Многие страны в регионе, особенно страны КЦА, имеют плохие рейтинги в сфере государственных закупок.

Более чем половина стран — импортеров нефти БВСАП не располагают механизмом для установления бюджетных целей наряду со стратегиями их достижения за период в несколько лет.

Самый важный вывод из анализа МВФ очевиден: В странах БВСАП и КЦА имеются значительные возможности для укрепления своих бюджетных институтов.

Проложить более надежный путь

Укрепление бюджетных институтов позволит странам — экспортерам нефти БВСАП лучше изолировать свою экономику от изменчивости мировых цен на нефть, поможет импортерам нефти в их действиях по снижению высокого уровня государственной задолженности и улучшит возможности стран КЦА для уменьшения уязвимости к будущим шокам. Для иллюстрации лишь одного возможного результата: по оценке, в среднесрочной перспективе накопление государственного долга можно замедлить более чем на 4 процента ВВП по сравнению с текущим уровнем, если страны примут передовую практику в отношении ряда важнейших характеристик действенных бюджетных институтов.

Как это можно сделать? Странам с низкими рейтингами прозрачности следует принять меры, чтобы сделать свои бюджетные процессы более открытыми и предоставлять больше данных по прогнозам и рискам. Тунис и Узбекистан при технической помощи МВФ предприняли важные шаги в этом направлении, внедрив систему оценки прозрачности в налогово-бюджетной сфере, — такая работа может стать моделью для других стран, рассматривающих возможность реформ.

Установление среднесрочных бюджетных целей и стратегий может повысить бюджетную дисциплину и помочь снизить темпы накопления долга. Необходимо также укрепить системы управления государственными финансами и процессы государственных закупок. Кувейт, в котором был принят новый закон по содействию конкуренции и прозрачности в сфере государственных закупок, служит отрадным примером. Выполнение закона в полном объеме позволит внедрить современные методы для оценки заявок и будет поощрять более широкое участие малых и средних предприятий.

Не существует единого решения для всех ситуаций в странах, когда они рассматривают пути улучшения бюджетных институтов и решения фискальных проблем, есть и другие важные аспекты этого вопроса, которые правительствам не следует упускать из виду. Однако признав, что качество бюджетных институтов неразрывно связано с успехом или неудачей налогово-бюджетной политики, директивные органы могут добиться существенных успехов в работе, направленной на повышение устойчивости и благосостояния своих стран в ближайшие годы.

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