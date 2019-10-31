Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в обсуждении вопросов развития территорий и формирования комфортной городской среды.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и первый заместитель председателя Комитета Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики провели расширенное заседание Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества на тему «Роль гражданского общества в развитии территорий и формировании комфортной городской среды».

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Заседание прошло на площадке Общественной палаты России в рамках итогового форума гражданских активистов «Сообщество».

«Сегодня мы рассматриваем актуальные вопросы. Это государственная и негосударственная поддержка институтов гражданского общества, укрепление региональных некоммерческих организаций, участие молодежи в проектах по развитию территорий и созданию комфортной среды в городах и муниципальных образованиях», – сказал Вячеслав Тимченко.

«Важной составляющей обсуждения членов Совета с представителями институтов гражданского общества является формирование прозрачной среды для деятельности НКО и оказание поддержки таким организациям», – добавил глава Комитета СФ.

Особое внимание необходимо уделить поддержке активных граждан, способных реализовать социально значимые проекты

По словам парламентария, особое внимание необходимо уделить поддержке активных граждан, способных реализовать социально значимые проекты, прислушаться к их мнению.

Расширенное заседание Cовета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества в Ростове-на-Дону

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Расширенное заседание Cовета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества в Ростове-на-Дону

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Любовь Глебова

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Расширенное заседание Cовета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества в Ростове-на-Дону

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Расширенное заседание Cовета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества в Ростове-на-Дону

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Вячеслав Тимченко

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Константин Долгов

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Любовь Глебова

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Вячеслав Тимченко

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Любовь Глебова затронула вопросы социального партнерства, развития территорий через укрепление региональных некоммерческих сообществ социальной, религиозной, культурной и образовательной направленности. Сенатор отметила опыт некоммерческих организаций по реализации комплексных программ социальных услуг.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области рассказал о поддержке социально активных граждан через негосударственные программы и экспертизе таких программ. Парламентарий проинформировал о проектах по улучшению социально-экономической среды в регионах, затронул вопросы развития института финансовой поддержки инициатив на местах.

Заседание было посвящено возможностям, предоставляемым государством для реализации гражданских инициатив, региональным практиками реализации партнерских государственно-общественных проектов, ответам на вопросы «Каких общественных инициатив ждет сегодня власть в образовательной, культурной, социальной, информационных сферах?», «Знают ли об этом запросе представители гражданского общества и некоммерческие организации?», «Как общественным активистам найти партнеров в лице государственных органов?».

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области и Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Александр Точенов, директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов, члены Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций.

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