Рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Source: President of Russia – Kremlin

А.Алиханов: Владимир Владимирович, я кратко опишу некоторые вопросы социально-экономического развития региона.

Во-первых, у нас в прошлом году случилось приятное событие – мы наконец стали регионом-миллионником, то есть перевалили за миллион человек, и в этом году миграционный прирост достаточно большой: почти девять тысяч человек за восемь месяцев приехало, это плюс 30 процентов к тому, что мы видели в прошлом году. То есть Калининградская область становится все более и более привлекательна, и мы растем. Растем, к сожалению, пока миграционно (и вот сегодня в том числе демографические вопросы обсуждались), поэтому принимаем дополнительные меры для стимулирования рождаемости. Региональный капитал ввели для третьих и последующих детей, но самое важное, на наш взгляд (сейчас с депутатами посоветовались), – это первенцы: стимулировать людей к тому, чтобы они раньше в том числе заводили детей. И мы со следующего года триста тысяч рублей будем выплачивать специалистам, нашим ребятам, которые учатся в вузах или средних заведениях и во время учебы рожают либо в течение трех-четырех лет после этого.

В.Путин: По возрасту какому-то?

А.Алиханов: Мы возраст не отсекаем. Говорим: если в течение трех-четырех лет после окончания вуза и ссуза. То есть можете закончить его и в 30 лет. Но, конечно, мы в том числе нацеливаемся на то, чтобы это были молодые люди, чтобы они легче решались на это.

В.Путин: Еще раз, сколько выплачиваете?

А.Алиханов: Триста.

В.Путин: Триста тысяч?

А.Алиханов: Триста тысяч. Это пока первая проба, будем смотреть. Но думаю, будет востребована эта мера.

В.Путин: Конечно, сто процентов. Здорово, молодцы.

А.Алиханов: Для многодетных очень много было просьб ввести замену земельного участка, который получают, на выплату денежного сертификата. Мы это сделали, и больше тысячи семей в этом году уже получат эти выплаты, поэтому многодетных в этом смысле тоже поддерживаем.

В.Путин: Сколько?

А.Алиханов: Тоже триста тысяч рублей. В городе Калининграде, конечно, участки, вот эти шесть соток, которые положены многодетным, они стоят порой больше, но, тем не менее, я думал, что будет спрос в основном на востоке региона, но и в городе Калининграде тоже очень активно пользуются. Больше половины тех, кто заявляется, – это, собственно говоря, калининградские семьи, семьи из областного центра.

Было сегодня уже сказано, что мы немножко не успеваем по социальной инфраструктуре. У нас очень много приезжает людей с детьми уже. Мы строим по одной школе ежегодно. В этом году самую большую школу в регионе сдали на 1700 мест в Восточном микрорайоне, еще одну строим. И у нас задача – по одной как минимум строить, сдавать и начинать еще одну стройку.

Садики начали как раз по нацпроекту сдавать, вводить в эксплуатацию. В ближайшие три года – 2019-й, 2020-й, 2021-й – двадцать садов появится у нас не только в городе Калининграде, но и в других муниципалитетах.

Что касается здравоохранения. Честно, хочу немножко похвалиться, потому что с рядом проблем, о которых говорили, мы уже справились.

Про кредиторку говорили. Вот, когда мы только начинали, у нас было несколько сотен миллионов рублей на кредиторке просроченно нашими учреждениями. Справились с ней буквально за два года.

Что касается финансирования, то общее финансирование региональной системы здравоохранения у нас выросло в 2017 году с 12,2 миллиарда до – в этом году – уже 20,2 миллиарда рублей.

На лекарственное обеспечение чуть больше 350 миллионов тратили в 2016 году, в этом – уже 825, на следующий год в проекте у нас практически миллиард рублей. Проблемы с лекарствами были очень серьёзные, к нам нарекания справедливые, каждое второе обращение практически у меня было про то, что нет какого-то лекарства, не могут купить и поставить. Эту проблему сняли полностью, причём проводим закупки заранее, чтобы у нас, не дай бог, не было ситуации, когда у нас люди на 1 января, например, остаются без инсулина. К сожалению, такие ситуации случались.

Что касается болезней системы кровообращения, здесь снижаем, ниже, чем СЗФО, ниже, чем среднее в Российской Федерации. Недавно, опять же на востоке, открыли ангиографическую операционную, люди даже из Питера переезжают. У нас есть региональная программа привлечения кадров. Приехал хирург из Санкт-Петербурга, оперирует, живёт в городе Гусев, где операционная у нас. Мы за счёт этого восток региона, мы хоть и небольшие, но, тем не менее, обеспечиваем вот этим «золотым часом» тех, кто живёт не в городском центре, не в городе Калининграде и рядом, а чуть-чуть восточнее.

По онкологии. Здесь уже, наверное, слова благодарности мы говорили и не раз: онкоцентр по Вашему поручению строим. В ноябре, в конце, закроем полностью контур, и чуть больше года нам нужно для того, чтобы закончить его строительство. Не без проблем идёт, как и любая стройка всегда, это строительство, но уверен, что мы сможем их преодолеть.

По поводу средней заработной платы. Выполняем указ ещё 2012 года, продолжаем это делать. Но, я думаю, с учётом тех решений, которые Вы сегодня приняли, нам будет проще заниматься, конечно, первичным звеном. Как раз там у нас сейчас сконцентрированы основные проблемы. Если узких специалистов мы смогли закрыть за счёт кадровой программы, то в первичном звене пока сконцентрирован дефицит кадров, туда тяжело заманивать специалистов, пусть и из других регионов этими мерами.

В.Путин: У вас в Калининградской области больше, чем в среднем по стране, дефицит средних медицинских работников.

А.Алиханов: Так точно. Мы и с этим работаем уже, Владимир Владимирович. Мы сначала работали с врачами, сняли остроту, а потом увидели, что у нас такая же, пока мы работали со врачами, такая же ситуация сложилась, даже хуже.

В.Путин: Но у вас же есть центр подготовки.

А.Алиханов: Да, мы работаем с этим.

В.Путин: Надо увеличить там приём.

А.Алиханов: И конечно, очень важен квартирный вопрос, и мы сейчас работаем с тем, чтобы можно было приватизировать через пять, семь, десять лет, отдавать эти квартиры людям, которые устраиваются в систему.

В.Путин: Лучше – бесплатно.

А.Алиханов: Несомненно. Бесплатно. Только так, Владимир Владимирович. Отработал какое-то количество времени и бесплатно получил.

И два коротких слова по поводу Ваших предыдущих поручений. Ещё в 2017 году Вы поручили ускорить строительство северного обхода города Калининграда. Ваше поручение практически выполнено, осталось полтора месяца, и мы заканчиваем работы, дополнительное финансирование тогда Вы выделяли.

И Вы сказали обновить проектную документацию для продолжения строительства Приморского кольца до Балтийска. Первый этап, до города Янтарного, как обещали, сделали. Сейчас передаём в федеральную собственность. Проект от Янтарного до Балтийска будет готов осенью следующего года, тоже будем готовы доложить.

В.Путин: Осенью следующего года?

А.Алиханов: Да. То есть первая часть – до Янтарного, там достаточно большой объём, помните, я докладывал…

В.Путин: Нет, проект почему так долго?

А.Алиханов: Это очень сложный объект, Владимир Владимирович. Там очень много вопросов, связанных и с земельными вопросами, и с Министерством обороны, и так далее. Работаем плотно с коллегами. Игорь Евгеньевич [Левитин] приехал на несколько дней раньше, помог нам, провёл совещание с «Газпромом», с «Россетями», со всеми коллегами, участие которых требуется, потому что там есть магистральные газопроводы, сети и так далее, да. Обсуждали вопросы.

В.Путин: Надо решать эти вопросы.

А.Алиханов: Так точно.

В.Путин: Хорошо. Ну, в целом молодцы, здорово.

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