Сегодня в «Эфире» о снижении административного давления на бизнес, статистике в сфере незаконного оборота оружия, судебном процессе в отношении футболистов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О снижении административного давления на бизнес, защите жилищных прав инвалидов и сирот, статистике пресечения незаконного оборота оружия, уровне коррупции в южных регионах России и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами телеканала RT и интернет-издания «Лента.ru».

Как выбрать медицинскую организацию, в чем отличие кражи от находки, что нельзя размещать в социальных сетях, а также ряд других актуальных вопросов рассмотрим в рубрике «Логика закона».

О громком судебном процессе в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева пойдет речь в рубрике «В процессе».

Факты предоставления для проживания детей-сирот непригодного и некачественного жилья станут темой для обсуждения в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на четверг 31 октября 2019 года:

· Бизнес вправе. Цифровая защита бизнеса.

· Криминальный тренд. Что нам стоит дом построить: прокурорский надзор за исполнением законодательства о долевом строительстве.

· Логика закона. Закон в силе. Ноябрь.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты телеканала RT и интернет-издания «Лента.ru».

· Субъект права. Сиротское гетто или на защите прав несовершеннолетних.

· Логика закона. Жизнь и закон.

· В процессе. Неспортивное поведение. О судебном процессе в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева (прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратурыг. Москвы Светлана Тарасова).

· Логика закона. Защита незащищённых.

· Бизнес вправе. Прокурор в арбитражном процессе.

· Ни дать ни взять. Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Профилактика коррупции и антикоррупционное просвещение».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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