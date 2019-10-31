Состоялся Четвертый открытый форум Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, посвящённый вопросам защиты прав предпринимателей Московского транспортного региона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 31 октября 2019 года, под председательством Московского межрегионального транспортного прокурора состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры, посвящённый вопросам защиты прав предпринимателей Московского транспортного региона.

В мероприятии, помимо работников межрегиональной транспортной прокуратуры, приняли участие представители контролирующих, правоохранительных органов, науки, общественных организаций и предпринимательского сообщества. Всего в форуме приняли участие более 130 человек.

Открывая форум, межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев отметил, что органы прокуратуры открыты для диалога с предпринимательским сообществом в целях более эффективной и оперативной защиты его прав и обеспечения условий для добросовестного ведения бизнеса. Он также подчеркнул, что залогом для успешного развития бизнеса является обеспечение защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов на территории Московского транспортного региона.

Межрегиональной транспортной прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие с Торгово-промышленными и Общественными палатами, а также Уполномоченными по защите прав предпринимателей в г. Москве и Московской области, с общественными объединениями предпринимателей, такими как «Деловая Россия», «Опора России», «Московская ассоциация предпринимателей» и другими.

В преддверии мероприятия межрегиональной транспортной прокуратурой подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Московским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которым определен вектор дальнейшей совместной деятельности по защите интересов бизнеса.

Заместитель межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев рассказал о состоянии законности в указанной сфере, принятых мерах по устранению выявляемых нарушений и обозначил проблемные вопросы.

В своем выступлении он отметил, что при осуществлении надзора транспортными прокурорами выявляются случаи нарушения требований законодательства при организации и проведении проверочных мероприятий, оформлении их результатов, выдачи предписаний, предъявляющих бизнесу незаконные требования.

Однако их количество из года в год сокращается, что свидетельствует о результативности проводимой на данном направлении работы и повышении уровня ответственности власти перед предпринимателями.

На протяжении ряда последних лет в целях защиты экономических интересов государства, создания благоприятного инвестиционного климата значительные усилия органов прокуратуры направлены на обеспечение законности в таможенной области. Прежде всего, это касается вопросов исполнения законодательства при осуществлении таможенного контроля и взыскании таможенных платежей. Так, в результате вмешательства межрегиональной транспортной прокуратуры Московской областной таможней предпринимателю возвращены удерживаемые более полугода авансовые платежи на сумму свыше 1,5 млн. рублей.

В текущем году необоснованные решения о привлечении предпринимателей к уголовной ответственности поднадзорными органами предварительного расследования не принимались. В то же время, за 9 месяцев 2019 года ими возбуждено 79 уголовных дел по фактам совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Транспортными прокурорами выявлено около 400 нарушений прав предпринимателей, большинство из которых допущены контролирующими и таможенными органами, с целью их устранения внесено порядка 80 представлений. По требованию прокуроров в соответствие с федеральным законодательством приведено около 40 муниципальных нормативных правовых актов, а также предписаний контрольно-надзорных органов, ущемляющих права бизнеса. Расширена практика привлечения должностных лиц контрольно-надзорных органов к административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ за несоблюдение требований к порядку организации и проведения проверочных мероприятий – в текущем году по результатам прокурорских проверок к ответственности привлечено 7 должностных лиц.

Также на мероприятии выступили: руководитель Центра правовой поддержки бизнеса Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Мишин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Александр Ступин, председатель правления МРО «Национальный Комитет Общественного Контроля» Мансур Юсупов, руководитель контрольно-следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анна Старжинская, начальник Московской областной таможни Вячеслав Романовский, общественный уполномоченный Алевтина Кириллова, президент Московской Ассоциации Судовладельцев Пассажирского Флота Кирилл Евдокимов и начальник Центрального управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Пасько.

Завершая мероприятие, межрегиональный транспортный прокурор поблагодарил всех собравшихся, и в особенности выступивших на форуме, за деловой подход к мероприятию. Также он отметил, что важным элементом обеспечения законности в сфере защиты прав и законных интересов бизнеса должна отводиться общественным объединениям предпринимателей, которые видят их проблемы изнутри и могут донести их до уполномоченных органов власти.

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