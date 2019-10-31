Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#РД-18031.10.2019 13:44

Три двигателя РД-180 отправлены в США

В соответствии с контрактными обязательствами Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 29 октября 2019 года осуществило отправку в США трех жидкостных ракетных двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком.

В середине октября представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС были подписаны формуляры на три товарных двигателя. После приемки двигатели РД-180 были подготовлены к отправке и 29 октября в 06:15 по московскому времени отправлены заказчику.

Ракетные двигатели РД-180 предназначены для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

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