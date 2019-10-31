Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан по личным по вопросам.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион провела прием граждан по личным вопросам.

К сенатору обратилась жительница Чойского района, которая подняла вопрос о сборе дикоросов, в частности, кедрового ореха.

Еще одно заявление касалось вопроса возрождения деревни Сухой Карасук. Заявители считают, что окружающие данную территорию земли достаточно плодородны и на них можно заниматься выращиванием скота.

Нужно усилить работу по вхождению региона в соответствующие федеральные программы, в которых обращается внимание на создание инженерной инфраструктуры в отдаленных и заброшенных поселениях

Приветствуя желание людей использовать пустующие земли сельхозназначения, парламентарий отметила, что ситуация сложилась весьма непростая, поскольку по этой территории необходимо провести линию электропередачи протяженностью около восьми километров.

«Строительство и создание электросетевой инфраструктуры на отдаленных и заброшенных территориях – социально значимая задача, решение которой открывает перспективы их дальнейшего социально-экономического развития. Но необходимо понимать, что такие мероприятия крайне дорогостоящие для нашего региона, тем более муниципальной власти. А значит, нужно усилить работу по вхождению региона в соответствующие федеральные программы, в которых обращается внимание на создание инженерной инфраструктуры в отдаленных и заброшенных поселениях», — сказала Татьяна Гигель.

Законодатель считает, что в условиях нехватки земли для ведения подсобного хозяйства, соответствующие службы должны всесторонне изучить поднятый жителями вопрос и найти возможные выходы из создавшегося положения.

Подводя итоги встреч по личным вопросам, Татьяна Гигель отметила, что в ходе приемов граждане все чаще выступают с рядом предложений по улучшению качества жизни на селе и в городе.

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