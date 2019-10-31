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В рамках работы в Приморском крае сенатор посетила Хасанский район.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках работы в регионе посетила Хасанский район.

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К сенатору обратились педагоги средней школы № 1 поселка Славянка с просьбой помочь в комплектовании книжного фонда библиотеки.

«Школьная библиотека — это информационный центр учебного заведения, задача которого — предоставлять ученикам всестороннюю помощь в изучении программы. Поэтому очень важно, чтобы фонды библиотек были укомплектованы печатными и электронными изданиями по всем предметам учебного плана, а также художественной и познавательной литературой», — отметила Людмила Талабаева.

По словам педагогов, не хватает книг, рекомендуемых для изучения по школьной программе, произведений классиков и научно-популярной литературы, краеведческих изданий.

Необходимую помощь оказали Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького и Владивостокский городской Дворец детского творчества. Школьной библиотеке переданы детские энциклопедии, художественная литература, книги по истории края.

«Несмотря на то, что современный мир переполнен информацией, компьютерными технологиями, лучший подарок – это книга. Особенно для подрастающего поколения. Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором, поэтому важно вовремя познакомить их с хорошей литературой и это станет основой успешного обучения ребенка в школе. А книга будет его добрым другом, советчиком и помощником на протяжении всей жизни», — подчеркнула Людмила Талабаева.

Сенатор высказала слова благодарности краевой библиотеке и дворцу детского творчества за оказанную поддержку учебному заведению.

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