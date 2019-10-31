Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Центр Келдыша31.10.2019 10:00

86 лет Центру Келдыша

Сегодня, 31 октября 2019 года, исполняется 86 лет со дня основания ведущей научной организации России по ракетным двигателям и энергетическим установкам — ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Это масштабное и уникальное предприятие, получившее всемирную известность благодаря производству сложной высокотехнологичной продукции, связанной с освоением космоса.

Помимо этого, Центр Келдыша является головной организацией ракетно-космической промышленности в области нанотехнологий и наноматериалов, что, в свою очередь, способствовало организации специализированного Центра коллективного пользования.

В настоящее время предприятие активно сотрудничает с институтами РАН и зарубежными партнерами, участвует в международных проектах и ведет работы по реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.

За годы усердной и плодотворной работы в стенах Центра Келдыша сформировались коллективы специалистов, которые впоследствии выделились в самостоятельные организации: ОКБ «Сатурн», КБ «Факел», КБ Химического Машиностроения и др.

Центр Келдыша гордится своими сотрудниками, среди которых 2 академика РАН, 17 докторов наук и 71 кандидат наук — это сплоченная команда единомышленников, ориентированных на достижение общих целей. Еще больше подчеркивают эту гордость и статус предприятия в обществе имена сотрудников, известных всему миру: Мстислав Всеволодович Келдыш, Сергей Павлович Королев, Борис Викторович Раушенбах, Александр Павлович Ваничев, Виталий Михайлович Иевлев и др. Имена, навсегда вошедшие в историю, по праву можно назвать великими, поскольку величие — это способность вызывать почитание, уважение и добровольное преклонение.

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