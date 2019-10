Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Ciechanowa

Source: President of Poland in Polish

Podczas wystąpienia premier zapowiedział cele stojące przed nowym rządem. Mówił m.in. o podniesieniu standardów w Uni Europejskiej. Jak zaznaczył, Polska ma jedną z najważniejszych tek w UE. 350 mld euro jest w rękach polskiego komisarza do spraw rolnictwa. UE musi być unią równych, a nie podwójnych standardów – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Kolejny cel rzadu to bezpłatne badania profilaktyczne. Każdy lekarz powie, że lepiej jest zapobiegać i wcześnie wykrywać choroby. Temu mają służyć badania prewencyjne i dobry sprzęt medyczny w szpitalach – zaznaczył premier.

Szef rządu mówił też o rozwiązaniach dla przedsiębiorców, takich jak mały ZUS, czyli zmniejszona płatność ZUS dla małych przedsiębiorców. Trzeba pomagać polskiemu kapitałowi się rozwijać – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier mówił też o obniżce podatku PIT i waloryzacji kwotowej emerytur. Poruszył również temat Emerytury Plus. Jak wyjaśnił, chcemy, by była ona wypłacana również w kolejnych latach.

Na zakończenie Mateusz Morawiecki podkreślił wagę wiarygodności w polityce. Żeby polityka i demokracja miały sens, trzeba wywiązywać się z danego słowa. Inaczej demokracja byłaby fikcją – podsumował.

