Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО «Данске банк» (01.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО «Данске банк»
Банк России приказом от 01.11.2019 № ОД-2521 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Данске банк» АО «Данске банк» (рег. № 3307, г. Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 240 место в банковской системе Российской Федерации1.
Основанием для аннулирования2 лицензии у АО «Данске банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия3.
АО «Данске банк» является участником системы страхования вкладов.
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1 Согласно данным отчетности на 01.10.2019.
2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1 ноября 2019 года
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