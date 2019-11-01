Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО «Данске банк» (01.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО «Данске банк»

Банк России приказом от 01.11.2019 № ОД-2521 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Данске банк» АО «Данске банк» (рег. № 3307, г. Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 240 место в банковской системе Российской Федерации1.

Основанием для аннулирования2 лицензии у АО «Данске банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия3.

АО «Данске банк» является участником системы страхования вкладов.

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1 Согласно данным отчетности на 01.10.2019.

2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1 ноября 2019 года

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