Б. Жамсуев вручил в Забайкальском крае памятные медали детям, проявившим личное мужество в экстремальных ситуациях

Source: Russia – Council of the Federation

В этом году трое юных забайкальцев представлены к поощрению в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои».

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки по региону принял участие в торжественной линейке, посвященной чествованию в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои» учащихся сельской Кусочинской средней школы.

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Церемония состоялась в Агинском Бурятском округе Забайкальского края, в преддверии проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Мероприятие было посвящено смелым девочкам, учащимся 7 класса Анастасии Бадмадоржиевой и Ульяне Пивоваровой.

Еще один мальчик, Павел Шекунов из села Барахоево Красночикойского района, также удостоен внимания и отмечен наградами Совета Федерации и Российского союза спасателей.

Баир Жамсуев поздравил юных героинь и вручил им медали Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» «За спасение жизни».

«В жизни бывают ситуации, когда от людей, которые оказываются рядом, требуется смелость, мужество, героизм. В канун Дня народного единства Совет Федерации совместно с Российским союзом спасателей традиционно проводит мероприятия Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В этом году трое наших юных забайкальцев представлены к поощрению в рамках этой акции. Искренне выражаю им благодарность за проявленное неравнодушие и активную жизненную позицию, совершенный героический и мужественный поступок. Мы очень гордимся вами. Особые слова признательности родителям за воспитание прекрасных граждан нашей страны», — сказал Баир Жамсуев.

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