В Адыгее по итогам проверки прокуратуры 40 муниципальных служащих наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Гиагинского района Республики Адыгея проверила соблюдение антикоррупционного законодательства при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи.

Проверка показала, что в ряде проверенных справок отсутствовали сведения об имеющихся счетах в банках, о наличии недвижимого имущества, а также о доходах, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за его использование и другие.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес глав муниципальных образований района представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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