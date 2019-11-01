В. Джабаров в рамках работы в Еврейской автономной области посетил образовательные и медицинские учреждения региона

Source: Russia – Council of the Federation

В условиях нехватки в регионах медицинских работников важно, что в ЕАО готовят свои профессиональные кадры, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области (ЕАО) Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках рабочей поездки в регион посетил ряд образовательных и медицинских учреждений, встретился с общественниками и представителями религиозных конфессий.

Состоялась встреча сенатора с прокурором области. Затем Владимир Джабаров совместно с председателем Законодательного Собрания региона Любовью Павловой и депутатом Государственной Думы Анатолием Тихомировым ознакомились с ходом капитального ремонта детской областной больницы.

В Биробиджанском медицинском колледже сенатор встретился со студентами и преподавателями. В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что для Еврейской автономии важно иметь собственную образовательную организацию медицинского профиля. «В стране не хватает врачей и медработников среднего звена, и очень хорошо, что у нас в области готовят свои кадры», — отметил Владимир Джабаров.

Очень хорошо, что у нас в области готовят свои кадры

В то же время, продолжил он, подготовленные в ЕАО специалисты нередко переезжают в другие регионы из‑за более высокой зарплаты. «У нас не выработаны единые для всех субъектов РФ критерии создания необходимых условий для социально значимых специалистов. Эти вопросы обязательно нужно включать в современную повестку, и я готов говорить об этом в Совете Федерации», — сказал сенатор.

Владимир Джабаров в ЕАО

В ходе поездки Владимир Джабаров провел урок мужества для членов движения «Юнармия» в селе Птичник Биробиджанского района. Парламентарий также встретился с директором Валдгеймской средней школы Андреем Бяликом, руководителями Биробиджанского района и Валдгеймского поселения, местными депутатами. Обсуждались вопросы социально-экономического развития района, в частности строительства новой школы.

На встрече с членами Совета еврейской общины «Фрейд» сенатор обсудил тему сохранения и развития еврейской культуры. Он также посетил одно из творческих занятий в Доме еврейской молодежи.

В рамках работы в регионе Владимир Джабаров принял участие в заседании Законодательного Собрания ЕАО, на котором было рассмотрено более полусотни вопросов. По словам парламентария, значительная их часть – законопроекты социальной направленности, а также внесение изменений в налоговое, бюджетное, земельное законодательство области.

На мероприятии сенатор вручил благодарности Председателя Совета Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма и законодательства региона председателю областного парламента Любови Павловой и руководителю аппарата Людмиле Парыгиной.

Кроме того, сенатор передал в Законодательное Собрание награды Российского союза спасателей для двух юных жителей области, проявивших отвагу и самоотверженность в экстремальной ситуации.

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