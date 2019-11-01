В Ивановской области прокуратура помогла сироте получить жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Заволжского района Ивановской области провела проверку исполнения законодательства в части обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот.

Установлено, что сирота, включенная органами местного самоуправления в список на предоставление жилого помещения, с 2014 года обеспечена им не была. Девушка была вынуждена проживать в общежитиях образовательных организаций и снимать жилье.

По данному факту прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании районной администрации обеспечить сироту жильем.

Решением суда требование прокуратуры удовлетворено.

В настоящее время девушка обеспечена благоустроенным жильем.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI