В. Полетаев провел Конференцию «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в канун государственного праздника – Дня народного единства.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел конференцию «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации».

Владимир Полетаев

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Иосиф Дискин

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Александр Ивашов и Александр Трубецкой

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Владимир Полетаев

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Александр Ивашов

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Сергей Рукавишников

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Александр Трубецкой и Владимир Полетаев

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Конференция Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему «Трубецкие чтения: исторически-правовая ретроспектива формирования гражданственности и единства нации»

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Мероприятие организовано совместно с Общественной палатой РФ и Государственным историческим музеем.

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов государственной власти, Общественной палаты РФ, региональных общественных палат, научного и экспертного сообщества.

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Владимир Полетаев отметил, что мероприятие состоялось в канун государственного праздника – Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

«Все знают героев этого события – Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Их роль в сплочении и объединении народа перед угрозой разрушения страны и потерей национальной идентичности сложно переоценить. Но мы должны знать и других героев, без которых сегодня Россия, возможно, не существовала бы», — сказал сенатор.

«Я сейчас говорю о Дмитрии Тимофеевиче Трубецком, русском военном и политическом деятеле Смутного времени, одном из руководителей Первого ополчения, главе Земского правительства. Вместе с Мининым и Пожарским он руководил освобождением столицы от польских интервентов. При этом до момента до избрания Михаила Федоровича Романова был правителем государства. За свою деятельность он получил титул спасителя отечества», — отметил Владимир Полетаев.

Парламентарий указал, что майским Указом Президента РФ одним из приоритетных направлений государственной политики определено укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ. Поставлены задачи по воспитанию гармонично развитой личности, созданию культурно-образовательных комплексов, продвижению талантливой молодежи, поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России.

В последние годы патриотическое воспитание граждан является систематической и целенаправленной сферой деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества

«В последние годы патриотическое воспитание граждан является систематической и целенаправленной сферой деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества. Об этом, в частности, свидетельствует реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», — сказал парламентарий.

«Таким образом, идея о сплочении народа вокруг фундаментальных национальных ценностей свободы и единства, является красной нитью, проходящей сквозь время и объединяющей наш народ. Опыт и традиции патриотического воспитания граждан играют особо значимую роль при обеспечении российской гражданской идентичности, как составного элемента государственной идентичности в целом», — заключил он.

Научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов выступил с докладом на тему «Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Портрет на фоне эпохи».

В заседании приняли участие председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин, академик Российской академии наук Георгий Голицын, начальник Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников.

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