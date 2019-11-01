В Республике Марий Эл за нарушение антикоррупционных обязанностей в связи с утратой доверия уволен заместитель директора ФГБУ «Марий Чодра»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Установлено, что в представленной заместителем директора учреждения по лесохозяйственной деятельности (главным лесничим) в справке отражены недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Природоохранной прокуратурой выявлен факт сокрытия указанным должностным лицом сведений о получении более 100 тыс. руб. от лесопользователей национального парка за проведенные лесопоталогические обследования.

В целях устранения нарушений природоохранный прокурор внес представление директору учреждения.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования трудовой договор с заместителем директора расторгнут.

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