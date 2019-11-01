В Саратовской области работники учреждения культуры предстанут перед судом по обвинению в хищении более 25 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц в возрасте от 61 года до 73 лет. В зависимости от степени вины они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки по фактам оформления кредитов на сотрудников учреждения культуры.

По версии следствия, в период с 2010 по 2018 год лицо, занимавшее должность директора ГАУК СО «Драматический театр города Вольска», вступило в преступный сговор с ведущим экономистом и кассиром указанного учреждения с целью извлечения прибыли для себя и указанных лиц.

Так, должностные лица под вымышленным предлогом «на выплату зарплаты» заставляли работников театра и своих знакомых оформлять кредиты, а полученные денежные средства тратили на личные нужды, производя погашение первых кредитов из средств регионального министерства.

Кроме того, злоумышленницы фиктивно трудоустраивали лиц, фактически не исполнявших обязанности в учреждении культуры, получая за них денежные средства, а также не проводили по кассе выручку от продажи билетов.

Таким образом, они похитили и присвоили денежные средства в сумме более 12,3 млн. рублей, принадлежащие гражданам, а также свыше 13,1 млн. рублей, принадлежащие министерству культуры области.

В ходе следствия на имущество обвиняемых судом наложен арест на сумму более 27,5 млн. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Вольский районный суд для рассмотрения по существу.

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