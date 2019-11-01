«Газпром подземремонт Уренгой» стал двукратным победителем рейтинга нефтесервисных компаний

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 ноября 2019, 13:20

30 октября в Москве состоялась XIV ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России» («Нефтегазсервис — 2019»). ООО «Газпром подземремонт Уренгой» стал лидером рейтинга нефтесервисных компаний в следующих номинациях: «Текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и сервис ловильный» и «Колтюбинг». Всего в конкурсе были представлены 64 нефтесервисные компании.

Голосование экспертов проходило в 13 номинациях, среди них «Сейсморазведка», «Геофизические исследования и работы в скважинах», «Эксплуатационное и разведочное бурение», «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение», «Зарезка боковых стволов», «Долотный сервис», «Текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и сервис ловильный», «Сопровождение буровых растворов», «Цементирование скважин», «Колтюбинг», «Гидравлический разрыв пласта», «Обслуживание установки электроприводного центробежного насоса».

Голосование экспертов проходило в 13 номинациях, среди них «Сейсморазведка», «Геофизические исследования и работы в скважинах», «Эксплуатационное и разведочное бурение», «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение», «Зарезка боковых стволов», «Долотный сервис», «Текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и сервис ловильный», «Сопровождение буровых растворов», «Цементирование скважин», «Колтюбинг», «Гидравлический разрыв пласта», «Обслуживание установки электроприводного центробежного насоса».

Среди победителей ООО «Газпром подземремонт Уренгой» — единственная отечественная компания ставшая лидером сразу в двух номинациях.

Справка

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» — специализированная компания по капитальному и подземному ремонту скважин. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности в интересах газодобывающих предприятий ПАО «Газпром»: капитальный и текущий ремонт, извлечение подземного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию и консервацию скважин всех назначений; работы по интенсификации и освоению скважин. Компания занимается организацией и проведением буровых работ, работ по закачиванию и испытанию скважин.

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» включает в себя восемь управлений интенсификации и ремонта скважин (УИРС). Компания ведет деятельность в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Краснодарский край, Астраханская область, Камчатский край, Иркутская область, республики Коми, Саха (Якутия), Калмыкия) и других.

С 2014 года предприятие входит в структуру холдинга ООО «Газпром центрремонт». В коллективе предприятия трудятся более 3000 человек. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

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