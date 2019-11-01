График публикации аналитических материалов Банка России на ноябрь (01.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
График публикации аналитических материалов Банка России на ноябрь
Банк России планирует в ноябре 2019 года опубликовать на официальном сайте следующие периодические материалы:
№
Название публикации
Дата публикации
1
Информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков»
07.11.2019
2
Информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»
08.11.2019
3
Информационный бюллетень «Инфляция на потребительском рынке»
13.11.2019
4
Информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен»
14.11.2019
5
Оценка трендовой инфляции
15.11.2019
6
Новостной индекс деловой активности
20.11.2019
7
Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации»
21.11.2019
8
Информационно-аналитический комментарий «Экономика»
29.11.2019
1 ноября 2019 года
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