График публикации аналитических материалов Банка России на ноябрь (01.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

График публикации аналитических материалов Банка России на ноябрь

Банк России планирует в ноябре 2019 года опубликовать на официальном сайте следующие периодические материалы:

№

Название публикации

Дата публикации

1

Информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков»

07.11.2019

2

Информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки»

08.11.2019

3

Информационный бюллетень «Инфляция на потребительском рынке»

13.11.2019

4

Информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен»

14.11.2019

5

Оценка трендовой инфляции

15.11.2019

6

Новостной индекс деловой активности

20.11.2019

7

Информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации»

21.11.2019

8

Информационно-аналитический комментарий «Экономика»

29.11.2019

1 ноября 2019 года

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