Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills01.11.2019 19:45

Завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019

В Екатеринбурге завершился VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019. В этом году чемпионат побил рекорды количеством заявленных компетенций и участников: 39 компаний и корпораций, 48 компетенций, 789 конкурсантов, более 500 российских и международных экспертов.

Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» приняла участие в соревнованиях в трех возрастных линейках — основной (до 49 лет), Junior (до 16 лет) и категории «50+». Сотрудники предприятий Красмаша, МЗ «Арсенал», Протон-ПМ, Салаватского химического завода, НПО Автоматики, ИСС, РКК «Энергия», НПО Энергомаш, Воткинского завода и Корпорации «ВНИИЭМ» выставили своих конкурсантов в 15 компетенциях.

Сегодня, 1 ноября 2019 года, на связь с командой Роскосмоса вышел Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Во время телемоста он пообщался с юниоркой Машей Королёвой, ученицей 9 класса школы им. В.М.Комарова, участницей компетенции «Инженерия космических систем». В марте 2019 года она впервые участвовала в V региональном чемпионате Московской области по стандартам Worldskills по компетенции «Инженерия космических систем», в роли программиста, где заняла 2 место. В июне 2019 года по результатам тестирования и выполнения кейс задания по компетенции «Инженерия космических систем» Мария была отобрана для участия в профильной смене техноотряды в ВДЦ «Орленок», а теперь попробовала свои силы на WorldSkills Hi-Tech-2019.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин сказал:

«Безусловно, необходима общая корпоративная политика при работе с кадрами любого возраста. На этом чемпионате Роскосмос показал, что наша корпорация, используя разные программы подготовки, от ранней профориентации до проектов, направленных на сотрудников старшего поколения отрасли „Навыки мудрых“, успешно показывает себя на таких масштабных мероприятиях».

Церемония награждения победителей чемпионата началась с участников категории Junior. Юниоры Роскосмоса принесли команде 8 медалей в 6 компетенциях:

«золото» в компетенциях «Инженерия космических систем» и «Интернет-маркетинг»;

«серебро» — «Инженерия космических систем», «Рекрутер», «Сетевое и системное администрирование»;

«бронза» — «Инженерия космических систем», «Промышленная автоматика»; в компетенции «Электромонтаж» победителем стал самый юный участник Дмитрий Харисов.

В Финале I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+»:

1 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

2 место — «Электроника»;

3 место — «Инженерный дизайн CAD».

В основной категории завоеваны:

золотые медали в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на Hi-Tech-2019 и на Открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills, а также «золото» в компетенции «Рекрутер»;

серебряная медаль — «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

бронзовые медали — «Технологии композитов», «Инженер-технолог», «Интернет-маркетинг», «Изготовление прототипов», «Сварочные технологии» и «Электроника».

Общее количество призовых мест корпорации по 15 компетенциям — 21. По сравнению с 2018 годом, когда сборная вернулась с 7 медалями, WorldSkills Hi-Tech-2019 стал для Госкорпорации «Роскосмос» большим общим взлетом.

Кроме того, делегация Роскосмоса активно участвовала в деловой программе чемпионата Hi-Tech-2019, проведя круглый стол по теме «Использование методик World Skills Russia в практике кадровой работы высокотехнологичных предприятий», а также приняв участие в работе Промышленного совета Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Также в течение всего Чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019 для посетителей функционировал стенд Роскосмоса. В рамках его работы посетителям было предложено поучаствовать в мастер-классах, а также пообщаться с экспертами ракетно-космической отрасли. За время чемпионата стенд посетили более 4 тыс. человек. Самые активные участники мероприятий получили памятные призы и сувениры от Госкорпорации.

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