Направлено в суд уголовное дело об убийстве школьника, награжденного орденом Мужества посмертно

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении опасного рецидивиста Романа Пронина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство несовершеннолетнего и покушение на убийство еще одного лица).

Как полагает следствие, 1 мая 2017 года в г. Северодвинске ранее уже судимый за совершение убийства Пронин напал на соседку по коммунальной квартире. После совместного распития алкоголя злоумышленник поссорился с женщиной и нанес ей не менее 27 ударов ножом по голове и телу.

В соседней комнате находился несовершеннолетний сын пострадавшей Иван Крапивин. Услышав шум, он попытался помочь матери и пресечь действия нападавшего. Однако Пронин ударил подростка металлической гантелей. В результате школьник получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пронин был задержан сотрудниками полиции сразу после совершения преступления. На изъятых у него ножах и одежде обнаружены следы крови потерпевших.

Жизнь пострадавшей женщины была спасена благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

Подросток более полутора лет боролся с последствиями травмы, однако в декабре 2018 скончался. За проявленный героизм и выполнение общественного долга Указом Президента Российской Федерации Иван награжден орденом Мужества посмертно.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

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