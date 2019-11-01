Source: Russia Federal Space

#КЦ Южный#Главное#Байконур#Космодромы01.11.2019 10:51

На Байконуре прошли совместные учения на случай аварии

Наземная поисковая и оперативная группы Космического центра (КЦ) «Южный» — филиал ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — в рамках совместных российско-казахстанских учений на космодроме Байконур отработали экстренные действия на случай гипотетической аварии при запуске космического аппарата.

Командно-штабные учения направлены на организацию поиска и охраны мест падения фрагментов ракеты-носителя, а также на проведение мероприятий по взятию проб воздуха и почвы, определения размеров зоны заражения, детоксикации и рекультивации зараженной почвы. Помимо этого, отработаны действия по эвакуации населения и диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных в случае аварийного пуска.

В мероприятиях, прошедших 31 октября 2019 года в Кармакчинском районе Кызылординской области, приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», Специального управления № 70 Федеральной противопожарной службы МЧC России, ФМБА России, РГП «Гарыш Экология», ДЧС Кызылординской области и местные исполнительные органы.

Наземная поисковая группа КЦ «Южный» — часть нештатного аварийно-спасательного формирования, создаваемая из сотрудников подразделений филиала накануне пуска ракет космического назначения с космодрома Байконур. Задача группы — поиск фрагментов ракеты-носителя в случае аварии по трассе полета на расстоянии до 150 км от стартового комплекса космодрома.

Оперативная группа на случай аварии — группа специалистов, предназначенная для организации первоочередных мероприятий в месте падения фрагментов аварийной ракеты-носителя и взаимодействия с органами власти Республики Казахстан.

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