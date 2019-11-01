Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Электро-Л#Протон-М01.11.2019 10:00

На Байконур отправлен эшелон с ракетой «Протон-М»

В ночь на 1 ноября 2019 года в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя «Протон-М», разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур.

Все мероприятия, связанные с отправкой средств выведения, прошли штатно. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», созданным в РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), и головным обтекателем производства НПО имени Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») будет использоваться для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» № 3.

Кроме того, в составе железнодорожного эшелона транспортируется изготовленный на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева по контракту с ФГУП «ЦЭНКИ» полноразмерный заправочный макет разгонного блока «Бриз-М». Специалисты космодрома с помощью макета проведут комплексные испытания новой заправочной позиции разгонного блока «Бриз-М» в интересах ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

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