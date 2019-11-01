С. Рябухин: Книги помогают современной молодежи изучать историю России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в акции дарения книг, которая прошла в Ульяновске.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион принял участие в акции дарения книг, которая прошла в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.

Сергей Рябухин принял участие в акции дарения книг, которая прошла в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова

В рамках акции библиотеки общеобразовательных учреждений получили в дар книги «По следу радхонитов» Анатолия Козлова. В произведении рассказывается о главных событиях российской истории X-XIII веков.

Сергей Рябухин высказал своё мнение о книге, которая, по его словам, поможет увлечь современных подростков историей России.

«Новая книга необычна для сегодняшнего времени, она предназначена для чтения в кругу семьи и будет интересна не только детям, но и старшему поколению. Юные читатели, их мамы и папы, бабушки и дедушки узнают о том, как зарождались культурные и духовные основы европейских стран и России. Поймут, почему русские люди выбрали свой уникальный путь между Западом и Востоком. Знание истории – непременный признак образованного человека. Наше прошлое – это опыт, наличие которого предоставляет возможность развиваться и двигаться вперед», — отметил сенатор.

Знание истории – непременный признак образованного человека

«Что касается меня, я очень люблю историю нашей Родины, любил уроки истории в школе. Ведь из истории мы узнаем, как строилась Россия, как создавались основы управления ею, какую деятельность вели русские князья внутри страны и за рубежом», — рассказал он.

Сергей Рябухин принял участие в акции дарения книг, которая прошла в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова

В мероприятии приняли участие председатель Ульяновского фонда поддержки детского чтения Татьяна Кичина, генеральный директор одного из издательских домов Наталия Цуканова, представители общеобразовательных и общественных учреждений Ульяновска.

В июне прошлого года при поддержке Сергея Рябухина библиотеки получили в дар триста книг историко-приключенческой серии «Атлантиада».

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