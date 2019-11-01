С. Фабричный: Движение «Юнармия» среди молодежи становится популярнее с каждым годом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приветствовал участников окружного семинара в Великом Новгороде .

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приветствовал участников окружного семинара Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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Сенатор сообщил, что в Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни. В течение этого года в верхнюю палату парламента поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов РФ.

Ребят не учили, как спасать людей. Они проявили неравнодушие и активную жизненную позицию. Именно этим качествам, а также нравственности, любви к Родине, уважению к людям учит «Юнармия»

«Этих ребят не учили, как спасать людей. Они проявили неравнодушие и активную жизненную позицию. Именно этим качествам, а также нравственности, любви к Родине, уважению к людям учит «Юнармия», — сказал Сергей Фабричный.

По его словам, движение с каждым годом становится популярнее в молодежной среде.

«Юнармейцы стремятся подражать не только героям, ветеранам Великой Отечественной войны, но и отличившимся в наши дни сверстникам», — отметил сенатор.

На семинаре обсуждались вопросы патриотического воспитания.

В рамках мероприятия состоялись церемония вступления в ряды движения, а также награждение знаками юнармейской доблести.

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