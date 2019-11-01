Телемост с участниками движения WorldSkills

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провёл встречу в режиме видеоконференции с участниками VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге, и представителями предприятий, организаций и учебных заведений, активно участвующих в подготовке профессиональных кадров для российской экономики.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.

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Выдержки из стенографического отчёта о видеоконференции

В.Путин: Уважаемые коллеги и друзья! Добрый день!

От души всех вас приветствую, и прежде всего, конечно, тех, кого мы можем назвать настоящими мастерами – рабочих, инженеров, всех, кто показал свои знания, умения, талант на VI Национальном чемпионате по рабочим профессиям и инженерным навыкам.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, в профессии и в жизни, разумеется. И конечно, рад возможности пообщаться сегодня с другими участниками системы подготовки по рабочим профессиям.

Должен сказать, что международное движение WorldSkills прижилось в нашей стране и становится, по сути, общенациональным. И конечно, прежде всего потому, что отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества.

Движение уже охватило все регионы Российской Федерации – 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний России.

И что важно, это то, что фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей и особо подчеркну – для людей всех возрастов – возможностей получить новые компетенции или новую профессию.

Благодаря этому сделать шаг вперед в карьере, повысить доход и благополучие своей семьи, быть нужными, востребованными на постоянно и быстро меняющемся рынке труда.

Ориентируясь на мировые стандарты, вместе с бизнесом, колледжами и вузами государство начало выстраивать целый механизм непрерывной подготовки кадров, включая формат соревнований и, вновь повторю, для всех поколений наших граждан.

Именно в России в рамках WorldSkills активно развивается направление для школьников, а также система профориентации и дополнительного технического образования, чтобы ребята могли попробовать будущую специальность, что называется, своими собственными руками, своей головой почувствовать, вживую.

Мы предложили и уникальный формат состязаний работников наших крупнейших предприятий и корпораций, и его результаты – наглядный, справедливый показатель усилий государства и бизнеса, компаний по подготовке квалифицированных рабочих, инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей.

Особая роль принадлежит конкурсу «Навыки мудрых», в котором участвуют представители старшего поколения – люди, безусловно, знающие, хорошо профессионально подготовленные. И они конечно должны быть наставниками для более молодых специалистов. Это наша давняя традиция, еще с советских времен.

И в этой связи хотел бы отметить еще одну важную, объединительную миссию, которая сложилась у нас, как я уже сказал, достаточно давно – укрепление связи поколений. И конечно, сотрудничество образования и реального сектора экономики – это яркий пример обоюдной выгоды. Как говорят в бизнесе win-win, то есть тогда, когда все выигрывают.

Зримым результатом такого взаимодействия стали современные образовательные программы, стажировки и трудоустройства студентов на передовых производствах, повышение квалификации сотрудников, совместная работа над созданием уникальных продуктов и услуг.

Хотел бы почеркнуть: кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами.

И потому важно, что в рамках WorldSkills Hi-Tech, который проходил в эти дни, состоялся и Открытый Евразийский чемпионат по рабочим профессиям, в котором вместе с нашими ребятами соревновались их коллеги из стран БРИКС и ШОС.

Всего участие приняли коллеги из восьми стран: Белоруссия, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и ЮАР.

Хотел бы искренне пожелать всему движению дальнейших успехов и с удовольствием передаю слово Екатеринбургу.

MIL OSI