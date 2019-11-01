Т. Гигель встретилась с руководителями муниципальных образований Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила вопросы формирования регионального бюджета на ближайшие три года.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках работы в регионе провела ряд встреч с главами муниципальных образований Кош-Агачского, Усть-Канского, Шебалинского, Онгудайского, Чемальского, Майминского, Улаганского районов, а также городского округа.

Стороны обсудили проект бюджета Республики Алтай на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности будет способствовать укреплению государственно-частного партнерства и развитию сельских территорий

Татьяна Гигель отметила, что в настоящее время уделяется особое внимание вопросам гарантированного поступления федеральных средств в бюджеты регионов. «Это положительно скажется на социально-экономическом развитии субъектов РФ. Кроме того, распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности будет способствовать укреплению государственно-частного партнерства и развитию сельских территорий», — добавила сенатор.

По ее словам, работа парламента Республики Алтай и муниципалитетов по увеличению доходной части бюджета дает результаты. Парламентарий также сообщила, что Республика вошла в число регионов, которым будет предоставляться дополнительная бюджетная поддержка.

Татьяна Гигель выразила уверенность, что принимаемый в Республике бюджет сохранит социальную направленность, а серьезное внимание будет уделено развитию экономики.

Законодатель напомнила, что Правительству РФ рекомендовано до 1 декабря 2019 г. принять нормативные акты о правилах предоставления и распределения трансфертов бюджетам регионов и до начала года заключить с территориями соглашения о направлении средств.

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