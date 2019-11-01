Т. Кусайко: Информатизация системы медико-социальной экспертизы имеет стратегическое значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила учреждения медико-социальной экспертизы в Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе посетила учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Сенатор провела мониторинг бюро-филиалов МСЭ в городах Мончегорске и Коле, а также бюро педиатрического профиля в Мурманске на предмет доступности и качества предоставляемых населению услуг.

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В мероприятии приняли участие руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Ган, глава города Мончегорск Дмитрий Староверов, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян.

Татьяна Кусайко напомнила, что в сентябре текущего года на заседании Комитета СФ по социальной политике аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова в своём докладе об итогах проверки системы медико­социальной экспертизы обозначила ряд проблемных вопросов и пути их решения.

Сенатор отметила, что выявленные Счётной палатой проблемы в этой сфере, в том числе кадровый дефицит, состояние помещений, неэффективное электронное межведомственное взаимодействие, характерны для многих регионов.

«Информатизация системы МСЭ имеет стратегическое значение как один из ключевых элементов в создании информационного пространства. Несмотря на то, что все регионы подписали соглашения о взаимодействии при направлении формы номер 88/у в электронном виде, на постоянной основе эта форма из медицинских организаций в бюро МСЭ не направляется ни в одном из регионов», — сказала парламентарий.

Татьяна Кусайко позитивно оценила работу педиатрического отделения МСЭ в Мурманске. «Здесь предусмотрено все для качественного оказания услуг. Организована доступная среда, сделан ремонт, создана детская комната, установлено современное оборудование».

Особенное внимание сенатор уделила взаимодействию муниципальных властей с федеральным бюро МСЭ. «Губернатор региона Андрей Чибис ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области на каждом совещании отмечает необходимость тесной работы служб и муниципалитетов, и уже видны ее результаты», — подчеркнула законодатель.

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