Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Ангара#Гонец02.11.2019 10:38

Запуск спутников «Гонец» состоится на ракете «Союз-2» в 2021 г.

Запуск космических аппаратов «Гонец», запланированный на 2021 год, будет осуществлен на ракете-носителе «Союз-2». Ранее их вывод на околоземную орбиту планировался с помощью ракеты семейства «Ангара». Ракеты-носители «Союз-2» полностью адаптированы под космические аппараты «Гонец».

В соответствии с производственными планами Госкорпорации «Роскосмос» на Производственном объединении «Полёт» (г. Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара». В настоящее время готовится возобновление лётных испытаний этой перспективной ракеты.

Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на Омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».

В этой связи 5 ноября 2019 года Дмитрий Рогозин планирует посетить с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развёрнуто строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара». 6 и 7 ноября состоится рабочая поездка генерального директора Роскосмоса в Омск для инспекции хода подготовки производства ракет «Ангара».

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