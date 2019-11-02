Россия в октябре в рамках ОПЕК+ вышла на уровень сокращения добычи нефти в 211 тбс

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 ноября. – В рамках ОПЕК+ Россия в октябре вышла на уровень сокращения добычи нефти в 211 тбс относительно уровня октября 2018. Об этом рассказал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

“В рамках ОПЕК+ Россия в октябре находится на уровне сокращения добычи нефти в 211 тбс относительно октября 2018 года. При этом на конец октября сокращение находилось на уровне 298 тбс” – отметил он.

23.10.2019

Определена дата IV Ежегодного Международного Форума «Биржевой товарный рынок». В этом году Форум пройдет 28 ноября, на новой площадке – в «Цифровом деловом пространстве».

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