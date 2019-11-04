Осмотр экспозиции «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

Source: President of Russia – Kremlin

Президент посетил ряд тематических залов, в частности залы «Начало войны», «Фронт», «Память истории», «Салют Победы», «Слава павшим героям», «За отвагу!».

Главу государства сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл Патриарх Московский и всея Руси , Министр культуры Владимир Мединский Мединский Владимир РостиславовичМинистр культуры , мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы , председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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