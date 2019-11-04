О визите Посла Беларуси С.Терентьева в Судан

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04-11-2019

3 ноября 2019 г. в рамках рабочего визита в г.Хартум Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Терентьев встретился с Министром иностранных дел Судана Асмаа Мохамед Абдаллой.

В ходе встречи Посол Беларуси вручил главе суданского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот. Стороны обсудили комплекс вопросов белорусско-суданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, а также отдельные темы региональной и международной повестки дня. В рамках переговоров были подтверждены высокий уровень белорусско-суданского взаимодействия и готовность сторон к его расширению.

С.Терентьев также провел встречу с Министром энергетики и минералов Судана Аделем Али Ибрагимом, в ходе которой обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, работа Белорусско-Суданской совместной комиссии по сотрудничеству и проведение ее очередного заседания, а также реализация определенных сторонами совместных проектов, в том числе в области добычи полезных ископаемых.

В ходе переговоров с Министром сельского хозяйства и природных ресурсов Судана Иссой Османом Шерифом были рассмотрены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, включая реализацию совместных сельскохозяйственных проектов.

MIL OSI