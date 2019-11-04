О выступлении Постпреда Беларуси В.Рыбакова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04-11-2019

1 ноября 2019 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Докладу Совета ООН по правам человека.

Справочно. В соответствии с мандатом Совета ООН по правам человека (далее – СПЧ, Совет), определенным резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 65/281, Совет ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ООН доклад о проделанной работе.

В своем выступлении глава белоруской дипмиссии подтвердил важность Совета ООН по правам человека в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.

В.Рыбаков выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения.

Вместе с тем белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми ”сюжетами“. Подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.

C учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН В.Рыбаков предложил подумать над проведением ревизии повесток дня Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить людские и финансовые ресурсы.

Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями ”судейства“. Глава белоруской дипмиссии также выступил за необходимость развития в Совете механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации Повестки дня – 2030.

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