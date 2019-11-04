Посещение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра

Source: President of Russia – Kremlin

В концертном зале «Зарядье» Владимир Путин присутствовал на выступлении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концерт стал завер­шающим мероприятием Пер­вого московского международного фестиваля «Зарядье».

Во второй части программы – выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Исполнители представляют Россию, Бельгию, Китай, Рес­публику Корею.

Международный кон­курс имени П.И.Чайковского проходит раз в четыре года и является одним из самых прес­тижных мировых музы­каль­ных смотров.

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