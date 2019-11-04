Посещение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра

Source: President of Russia – Kremlin
В концертном зале «Зарядье» Владимир Путин присутствовал на выступлении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Концерт стал завершающим мероприятием Первого московского международного фестиваля «Зарядье».
Во второй части программы – выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Исполнители представляют Россию, Бельгию, Китай, Республику Корею.
Международный конкурс имени П.И.Чайковского проходит раз в четыре года и является одним из самых престижных мировых музыкальных смотров.