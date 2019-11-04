ЦЕНЗУРА! Выступление лидера ОГП Николая Козлова, которое запретил ЦИК (видео)

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian
Незаконно не выпущено на экраны ТВ 5-минутное выступление лидера ОГП Николая Козлова. Это уже 5-ое вопиющее нарушение закона – даже того куцего, который есть.
Чего же так боится наша власть? Смотрим видеообращение лидера Объединенной гражданской партии.
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Напомним, госцензура также ввела запрет на показ/публикацию в госСМИ выступлений следующих кандидатов от ОГП:
Владимир Непомнящих, кандидат в депутаты по Гомельскому-Центральному избирательному округу № 33 – телевыступление на «Беларусь-3»
Диана Чернушина, кандидат в депутаты по Минскому-Каменногорскому избирательному округу № 101 – газета «Звязда»
Ирина Давидович, кандидат в депутаты по Ивьевскому избирательному округу № 54 – телевыступление на «Беларусь-3»
Николай Масловский, кандидат в депутаты по Кальварийскому избирательному округу № 104 – телевыступление на «Беларусь-3»