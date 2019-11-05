Антон Инюцын провёл совещание по популяризации газомоторного топлива

Source: Russia Ministry of Energy

5 ноября – Под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына состоялось совещание по вопросу популяризации использования метана как моторного топлива.

В совещании приняли участие владельцы и инвесторы в развитие газозаправочной инфраструктуры, а также крупнейшие производители метановой техники.

В ходе обсуждений был одобрен план мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива, включая подготовку методических материалов для направления в регионы для использования.



Справочно:

План мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива включает:

1. Демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и центров переоборудования для руководителей субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов ГИБДД.

2. Демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и переоборудования, семинары дляспециалистов в области транспорта, включаяспециалистов транспортных предприятий, такси, отраслевых экспертов.

3. Размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию экологических свойств метанового топлива и его доступности.

4. Проведение игр, квестов, викторин в рамках Всероссийского урока «Экологии и энергосбережения» в школах и в библиотеках для дошкольников, обсуждение в рамках «Дня открытых дверей #ВместеЯрче» на предприятиях газовой отрасли.

5. Проведение кейс-чемпионатов среди молодежи, обсуждение транспорта на метане в рамках Всероссийского производственного совещания «Диалог на равных».

6. Участие автолюбителей, предприятий, уже использующих метан в качестве моторного топлива, центров переоборудования, автосалонов, автопроизводителей в рамках городских праздников фестиваля #ВместеЯрче.

7. Визуализацию присутствия автомобилей уже использующих метан в качестве моторного топлива, центров переоборудования, автосалонов, в том числе с использованием наклеек, нанесения специальных изображений.

MIL OSI