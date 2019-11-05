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Антон Инюцын провёл совещание по популяризации газомоторного топлива

Source: Russia Ministry of Energy

5 ноября –  Под председательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына состоялось совещание по вопросу популяризации использования метана как моторного топлива.
В совещании приняли участие владельцы и инвесторы в развитие газозаправочной инфраструктуры, а также крупнейшие  производители метановой техники. 
В ходе обсуждений был одобрен план мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива, включая подготовку методических материалов для направления в регионы для использования.
 
Справочно: 
План мероприятий по популяризации использования метана как моторного топлива включает:
1.    Демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и центров переоборудования для руководителей субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов ГИБДД. 
2.    Демонстрацию техники на метане, заправочной инфраструктуры и переоборудования, семинары дляспециалистов в области транспорта, включаяспециалистов транспортных предприятий,  такси, отраслевых экспертов. 
3.    Размещение социальной рекламы, направленной на популяризацию экологических свойств метанового топлива и его доступности. 
4.    Проведение игр, квестов, викторин в рамках Всероссийского урока «Экологии и энергосбережения» в школах и в библиотеках для дошкольников, обсуждение в рамках «Дня открытых дверей #ВместеЯрче» на предприятиях газовой отрасли. 
5.    Проведение кейс-чемпионатов среди молодежи, обсуждение транспорта на метане в рамках Всероссийского производственного совещания «Диалог на равных». 
6.    Участие автолюбителей, предприятий, уже использующих метан в качестве моторного топлива, центров переоборудования, автосалонов, автопроизводителей в рамках городских праздников фестиваля #ВместеЯрче. 
7.    Визуализацию присутствия автомобилей уже использующих метан в качестве моторного топлива, центров переоборудования, автосалонов,  в том числе с использованием наклеек, нанесения специальных изображений.

MIL OSI