А. Клишас: При подготовке нового КоАП важно обеспечить полноценное участие регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рекомендовали палате одобрить изменение в закон о введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменение в Федеральный закон «О введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Сенатор является одним из авторов закона.

Андрей Клишас отметил, что закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса в области административного законодательства. Он уточняет порядок внесения проектов федеральных законов, вносящих изменения в КоАП РФ. Предусматривается, что проекты таких законов могут быть внесены только при наличии официальных отзывов Правительства РФ.

Закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса

Сенатор сообщил, что по договоренности с Правительством РФ сейчас изменения в административное законодательство вносятся лишь в исключительных случаях. «Это обусловлено тем, что в настоящее время по поручению Председателя Правительства РФ готовится, по сути, новый кодекс административных правонарушений, потому что «латать» действующий кодекс уже бессмысленно. Требуется профессиональная кропотливая работа, которую сейчас сведет большой авторский коллектив. Туда вошли представители федеральных органов государственной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной Думы», — сказал сенатор.

Ирина Рукавишникова

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Максим Кавджарадзе

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Андрей Клишас

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Владимир Полетаев и Александр Башкин

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Алексей Александров

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Людмила Бокова

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Андрей Клишас и Людмила Бокова

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Елена Мизулина

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Олег Цепкин

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Алексей Александров

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«Самое важное, чтобы мы обеспечили полноценное участие регионов при подготовке Кодекса», — указал Андрей Клишас. Сенатор напомнил, что недавно состоялось совместное выездное заседание трех комитетов СФ, которое прошло в Ростове-на-Дону. «В заседании нашего Комитета приняли участие в режиме конференц-связи 24 региона. Получилась интересная профессиональная дискуссия».

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