Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседаниеЭкспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Рынок сахара: текущее состояние и направления эффективного регулирования».

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Рынок сахара: текущее состояние и направления эффективного регулирования».

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Мероприятие провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор отметил, что от рынка сахара зависит развитие важных секторов сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко и Алексей Майоров

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко и Алексей Майоров

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание секции «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Необходимо обеспечить стабильное и устойчивое развитие рынка в регионах нашей страны», — подчеркнул глава Комитета СФ.

С докладом по основному вопросу выступил президент Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. По его словам, свеклосахарный подкомплекс России, являясь высокотехнологичным производством, занимает важное место в структуре АПК. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота в России. Возделыванием сахарной свеклы занимаются более 2100 хозяйств в 25 регионах.

Свеклосахарный подкомплекс России, являясь высокотехнологичным производством

Участники заседания отметили важность разработки мер, стимулирующих привлечение инвестиций в строительство и комплексную модернизацию логистической инфраструктуры, включая строительство складов готовой продукции и хранилищ для увеличения темпов отгрузки сахара на мировой рынок всеми видами транспорта.

По итогам мероприятия Правительству РФ рекомендовано провести анализ сложившейся ситуации с ценами на сахар на внутреннем рынке Российской Федерации и принять меры по стабилизации цен на уровне, обеспечивающем развитие отечественной сахарной промышленности. Предложено проработать вопрос поддержки экспорта продукции кондитерской промышленности с целью увеличения потребления сахара, произведенного в России, в качестве сырья.

Минсельхозу России, Минэкономразвития РФ, Минпромторгу РФ рекомендовано предусматривать в повестках дня двусторонних переговоров со странами — потенциальными импортерами сахара — вопрос о снятии барьеров при доступе на их рынок свекловичного сахара, произведённого в Евразийском экономическом союзе.

В заседании приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители федеральных органов государственной власти, профессионального и экспертного сообществ.

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