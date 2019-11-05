Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#ДЗЗ05.11.2019 13:39

Возможность применения технологий ДЗЗ в Кемеровской области

Представители холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провели рабочее совещание с делегацией Кемеровской области. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области использования возможностей российской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и отечественных сервисов космического мониторинга для развития народного хозяйства региона.

Делегация Кемеровской области во главе с губернатором Сергеем Цивилевым посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС, где ознакомилась с процессом управления космическими аппаратами и получения с них данных. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в области использования ДЗЗ и определили перечень проектов.

Мероприятие состоялось в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Кемеровской области — Кузбасса, подписанного 28 октября 2019 года. Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на социально-экономическое развитие Кемеровской области, в том числе путем использования результатов космической деятельности.

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