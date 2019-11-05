Встреча с представителями движения студенческих отрядов

Source: President of Russia – Kremlin

Среди участников встречи – руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

Движение студенческих отрядов объединяет 240 тысяч юношей и девушек, которые в свободное от учёбы время работают в различных направлениях – строительстве, медицине, сельском хозяйстве и других. Его представители принимали участие в возведении объектов саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней универсиады в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по футболу. Стройотрядовцы задействованы в возведении объектов энергетики, судостроения, работают проводниками железнодорожного транспорта и вожатыми во всероссийских детских центрах.

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В.Путин: Добрый день!

Красивые такие все.

Собственно говоря, встреча наша не думаю, что будет такой большой, продолжительной, но хотел с вами увидеться для того, чтобы поздравить вас – как активных участников стройотрядовского движения, и как организаторов (я так понимаю, что вы и этим занимаетесь), и, конечно, как в таких случаях говорят, в вашем лице – всех стройотрядовцев, причем и тех, которые считают себя уже ветеранами стройотрядовского движения, и тех, которые работают сегодня.

За все годы – цифры эти известны – 19 миллионов человек приняло участие в стройотрядовском движении, это такая солидная компания очень. А сейчас – 240 тысяч человек, это тоже очень солидные цифры. Причем как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях – и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере услуг тоже, и достаточно эффективно как волонтеры работают – практически везде, на очень интересных, на важных направлениях.

Всегда стройотрядовское движение подставляло плечо государству, стране, причем работали частенько в очень сложных условиях и, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними ставили. Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которая перед ними стояла, просто не знаю. Наверное, такие были, но мне такие не известны случаи. Наоборот, всегда ребята справлялись со всеми проблемами, которые возникали в ходе работ.

И зарабатывали, конечно, это понятно, без этой мотивации и в прежние времена неинтересно было работать, да и сегодня скучновато. Хотя сам по себе факт участия в стройке, в работе, нахождение, пребывание вместе в одной компании, причем объединенной общим делом, – это всегда приятно, это всегда настраивает на хороший лад, создает атмосферу хорошую очень, незабываемую. Я и по себе это говорю, и по опыту своих друзей, которые работали в строительных отрядах. Надеюсь, что и у вас то же самое происходит.

Я вас поздравляю еще раз и надеюсь, что благодаря вам стройотрядовское движение не только сейчас, но и в будущем, получив от вас новый импульс развития, будет двигаться вперед и выполнять все задачи, которые на него возлагаются, а вы все и будущие поколения стройотрядовцев будут получать удовольствие от своей работы и получать дополнительную квалификацию и жизненный опыт, что не менее важно, а, может быть, даже и более важно, чем какая-то квалификация.

Поздравляю! Всего вам самого хорошего!

Реплика: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста, кто бы хотел сказать?

Продолжение следует.

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