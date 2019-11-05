В Совете Федерации отметили необходимость совершенствования законодательства о розничных рынках

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось обсуждение возможностей изменения законодательства, регулирующего деятельность розничных рынков.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Поступило обращение от Законодательного Собрания Ростовской области. Вопросы совершенствования законодательства в сфере розничных рынков касаются не только Ростовской области, но и всех регионов нашей страны», — сказал сенатор, подчеркнув важность непосредственного участия малых и средних форм хозяйствования при реализации сельхозпродукции отечественными товаропроизводителями.

Заместитель директора Департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Александр Лифинцев сообщил, что за последние десять лет доля рынков в обороте розничной торговли в целом по России снизилась с 20 проц. до 6 проц.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Таких жестких требований, какие установлены в настоящее время для рынков, нет в отношении других форматов торговли», — добавил он.

В связи с этим Министерство совместно с регионами разработало пакет законопроектов, который исключает избыточные административные и иные ограничения к организации и деятельности рынков, предлагает установить соразмерные с другими торговыми форматами требования законодательства. Законопроекты планируется в ближайшее время внести в Правительство РФ.

В ходе обсуждения была отмечена важность более детальной и тщательной их проработки. По итогам рассмотрения принят за основу проект решения Комитета СФ.

Председатель Совета Федерации уделяет большое внимание своевременной разработке и принятию нормативно-правовых актов

На заседании выступил с докладом статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Он проинформировал о ходе подготовки проектов правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014–2019 гг. По его словам, создан специальный ресурс, на котором размещается актуальная информация об этапах готовности документов.

Алексей Майоров отметил, что Председатель Совета Федерации уделяет большое внимание своевременной разработке и принятию нормативно-правовых актов.

В рамках мероприятия Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности». Об основных его положениях рассказала член Комитета СФ Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Также рекомендовано одобрить федеральный закон, совершенствующий внутреннюю работу сельскохозяйственных кооперативов. Документ на рассмотрение коллег представил член Комитета СФ Иван Кулабухов. КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области

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