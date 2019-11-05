Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина расскажет сенаторам о деятельности ЦБ по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий.

В Совете Федерации состоится 468-е заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть вопросы ратификации ряда международных документов, в частности, дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

В повестке дня – принятый в редакции согласительной комиссии закон об усилении социально-реабилитационной функции института банкротства граждан, закон об обязательном представлении официального отзыва Правительства РФ при внесении в ГД законопроектов, предусматривающих изменения и дополнения в КоАП.

Члены Совета Федерации обсудят также внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и приостановление действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина расскажет о деятельности ЦБ по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий.

«Время эксперта» будет отдано выступлению ректора Дипломатической академии МИД России Александра Яковенко, который расскажет о ключевых тенденциях мирового развития.

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