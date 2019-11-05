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#НПО Энергомаш#Главное#ВМЗ#КБХА05.11.2019 10:20

Завершено объединение трудовых коллективов КБХА и ВМЗ

Коллективы двух воронежских предприятий — Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода — с 1 ноября текущего года приступили к работе в рамках единой организационной структуры и единого штатного расписания. По состоянию на начало ноября свыше четырех тысяч сотрудников ВМЗ переведены на соответствующие должности в КБХА.

Небольшое количество работников ВМЗ, находящихся в декретных отпусках, на длительном лечении, либо отсутствующих на рабочих местах по другим объективным причинам, будут переведены в структуру объединенного предприятия в порядке, установленном действующим законодательством.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов: «Важный этап создания Воронежского центра ракетного двигателестроения — состоялся — произошло объединение двух ключевых воронежских предприятий. В ближайшем будущем будет проводиться реконструкция и техническое перевооружению производства жидкостных ракетных двигателей. В том числе будет создан центр компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированное производство титановых шаробаллонов. Кроме того, в следующем году совместно с Фондом развития промышленности и Объединенной ракетно-космической корпорацией планируется реализовать инвестиционный проект техперевооружения производства гражданской продукции. Это позволит к 2025 году увеличить объем ее выпуска на 50%».

Исполнительный директор КБХА — руководитель филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в г. Воронеж — директор ВМЗ Сергей Ковалев: «В соответствии с утвержденными головным предприятием НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко планами-графиками по созданию на базе КБХА и ВМЗ единой научно-производственной площадки мы выполнили к началу ноября объединение двух трудовых коллективов. Важно отметить, что этот процесс прошел в тесном взаимодействии администрации с профсоюзами.Мы провели ряд встреч с работниками всех основных комплексов, обсудили волнующие их проблемы и выработали приемлемые решения. Благодаря этому, а также большой методической и организационной помощи, которую оказывает руководство НПО Энергомаш, в процессе объединения двух коллективов у нас не возникло трудовых конфликтов. Среди ближайших задач теперь перед нами стоят: окончательное утверждение единого плана производственно-хозяйственной деятельности и единого бюджета Воронежского центра ракетного двигателестроения на 2020 год и среднесрочную перспективу. Параллельно идет завершение работ по объединению имущественного комплекса, получению и переоформлению разрешительных документов и лицензий, созданию единой IT-структуры».

Председатель профсоюзного комитета КБХА Николай Задорожный: «Профсоюзы активно участвуют в обсуждении и решении вопросов, связанных с объединением КБХА и ВМЗ. С администрацией объединенного предприятия и головной компании НПО Энергомаш достигнута важная договоренность о финансировании всех социальных обязательств перед трудовым коллективом до конца 2019 года. Кроме того, в настоящий момент формируется смета социального развития на 2020 год, в которую заложены все льготы и выплаты. Поэтому мы уверены, что работники в едином коллективе не будут ущемлены в своих правах и социальных гарантиях».

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