Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал рассмотрение документа Государственной Думой в первом чтении.

Законопроект, направленный на возрождение системы вытрезвителей в Российской Федерации, принят в первом чтении депутатами Государственной Думы.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области являющийся одним из авторов законодательной инициативы, отметил, что из‑за алкогольного опьянения в России ежегодно умирают свыше 50 тыс. человек, в том числе от переохлаждения на улицах — 8–10 тыс. Пребывая в общественных местах в беспомощном состоянии, такие люди нередко становятся и жертвами преступников.

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«После того, как в 2011 году были фактически ликвидированы медицинские вытрезвители при органах внутренних дел, оказывать помощь людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским организациям. Причем на практике получилось, что эта сфера вообще «зависла» между ведомствами», — сказал сенатор.

Согласно действующему федеральному законодательству, ни у региональных властей, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации специальных вытрезвителей

Как пояснил Валерий Рязанский, с одной стороны, тема вытрезвления — немедицинская, так как речь идёт о людях, которые не нуждаются во врачебной помощи. С другой стороны, работать с ними сложно и полицейским: зачастую эти граждане не являются нарушителями общественного порядка. «Чаще всего они просто спят на скамейке или на земле», — отметил парламентарий.

По его словам, согласно действующему федеральному законодательству, ни у региональных властей, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации специальных вытрезвителей. А закон о полиции даёт право правоохранителям доставлять граждан, находящихся в беспомощном состоянии опьянения, исключительно в медицинские организации.

Валерий Рязанский сообщил, что, несмотря на отсутствие федерального законодательства для этой сферы, ряд регионов попытались решить проблему собственными силами. «Сейчас вытрезвители открыты уже в 20 регионах, хотя в 2015 году они были только в шести субъектах. И, по оценке МВД, в регионах, где подобные учреждения работают, уровень «пьяной» преступности снижается быстрее».

Парламентарий рассказал, в частности, об успешном опыте решения проблемы в Республике Татарстан. «В случае обнаружения пьяного полиция вызывает «скорую помощь», а дальше на месте происходит освидетельствование для того, чтобы определить — в какой помощи нуждается человек. Если он, например, разбил голову и ему нужно оказать срочную медицинскую помощь, его отвезут не в вытрезвитель, а в больницу», — пояснил сенатор.

Он отметил, что в этом регионе создана чёткая и слаженная система реагирования со стороны органов правопорядка, участковых инспекторов, медицинских служб, дружинников.

Как подчеркнул Валерий Рязанский, цель законодателей — добиться того, чтобы такие учреждения появились по всех субъектах Федерации. При этом вопрос о том, кто будет курировать их работу, региональные власти смогут решить самостоятельно.

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