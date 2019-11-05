Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Cansat05.11.2019 13:11

Международная конференция воздушно-инженерной школы CanSat

В Москве на базе Музея космонавтики 4 ноября 2019 года при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» был дан старт II международной конференции воздушно-инженерной школы Cansat, посвященной развитию детского инженерно-космического образования.

Открыли конференцию спикеры делегации из России, Республики Корея и Королевства Таиланд. Почетными гостями стали летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, президент Фонда «Кассиопея», технический директор проекта воздушно-инженерная школа Николай Веденькин, директор чемпионата Cansat в Южной Корее доктор Park Hong Young и др.

Участникам конференции была представлена возможность пообщаться с космонавтом Александром Ивановичем Лавейкиным и задать ему ряд вопросов, связанных с его работой в ракетно-космической отрасли, полетом на околоземную орбиту и возможными инженерными проблемами, с которыми приходилось сталкиваться в ходе 174-дневного космического полета.

Кроме торжественного открытия, участников конференции ожидает насыщенная программа: защита командами своих проектов, участие в работе круглых столов и дискуссионных площадок, посещение Центра подготовки космонавтов, Центра управления полетами, а также экскурсии в музеях космонавтики в различных регионах (г.Москва, Московская область, г.Калуга).

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