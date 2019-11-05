Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Восточный#Космодромы#Дмитрий Рогозин05.11.2019 12:30

Рабочий визит Дмитрия Рогозина на космодром Восточный

Сегодня, 5 ноября 2019 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом космодром Восточный. В ходе визита он ознакомился с ходом строительства стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», посетил метрологическую базу Технического комплекса космодрома и осмотрел площадку строительства жилых домов в микрорайоне «Звездный» г. Циолковский.

Затем Дмитрий Рогозин и генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков осмотрели поликлинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и провели совещание по вопросам медицинского обеспечения жителей г. Циолковский с генеральным директором ФМБА Владимиром Уйбой и заместителем губернатора Амурской области по социальным вопросам Ольгой Лысенко. По итогам совещания стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Федеральным медико-биологическим агентством. В рамках данного соглашения достигнута договоренность о строительстве второй очереди медицинских учреждений ФМБА на территории Циолковского.

На комплексе водозаборных сооружений № 6 Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин запустил технологическое оборудование для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой». Комплекс предназначен для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилищного фонда и котельной г. Циолковский.

MIL OSI