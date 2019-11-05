Сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – победитель V Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников

Source: Russia Ministry of Sport

4 ноября в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым) состоялась торжественная церемония закрытия V Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, организаторами которого традиционно выступили Министерство спорта Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

Участниками Фестиваля стали более 650 школьников из 83 регионов страны. Всего в отборочных соревнованиях за путёвку в «Артек» вели борьбу свыше 250 тысяч ребят в возрасте от 11 до 15 лет.

В спортивную программу были включены тесты (испытания), входящие в комплекс ГТО: бег на 60 м, 1500 (2000) м, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, метание мяча, плавание. В ходе соревнований определились лучшие физкультурники в личном и в общекомандном зачётах.

Абсолютным чемпионом Фестиваля и обладателем главного трофея соревнований – переходящего Кубка ГТО – стала команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В качестве эксклюзивного подарка от Министерства спорта Российской Федерации ребята получили сертификат на посещение Игр стран Содружества Независимых Государств, которые состоятся в августе 2020 года в Казани (Республика Татарстан).

Второе общекомандное место заняла команда Белгородской области, третье – сборная Вологодской области.

В личных зачётах победителями и призёрами V Фестиваля ГТО среди школьников стали:

III возрастная ступень (11-13 лет), мальчики

1-е место – Андрей Артамонов, Белгородская область;

2-е место – Егор Новосельцев, Белгородская область;

3-е место – Андрей Еремин, Кемеровская область.

III возрастная ступень (11-13 лет), девочки

1-е место – Юлия Брусникина, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

2-е место – Дарья Волкова, Красноярский край;

3-е место – Александра Бибикова, Белгородская область.

IV возрастная ступень (14-15 лет), юноши

1-е место – Андрей Зуев, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

2-е место – Илья Хуснутдинов, Калужская область;

3-е место – Егор Шупьяный, Кемеровская область.

IV возрастная ступень (14-15 лет), девушки

1-е место – Вероника Матвейченко, Белгородская область;

2-е место – Елизавета Пугач, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

3-е место – Алена Колодкина, Республика Хакасия.

В прохождении специализированной эстафеты ГТО первенствовала сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, вторыми стали представители Белгородской области, третье место заняла команда Красноярского края.

Кроме того, участники Фестиваля выполнили специальное тестирование на знания в области физической культуры и спорта. Среди школьников III возрастной ступени лучший результат показала Екатерина Миягашева из Республики Хакасия, в числе представителей IV ступени первым стал Егор Шупьяный из Кемеровской области.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей и призёров V Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций и желает им успехов в учёбе и спорте!

С использованием информации и фото Федерального оператора комплекса ГТО / gto.ru

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI