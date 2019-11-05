Сегодня в «Эфире» последние изменения в законодательстве, обеспечение безопасности детей в сети Интернет, порядок работы пресс-службы прокуратуры г. Москвы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Как обезопасить детей от мошенничества и противоправного контента в соцмедиа. Какие варианты сотрудничества правоохранителей с экспертным сообществом можно сегодня считать наиболее эффективными для противодействия преступлениям в Сети. Об этом и не только продолжат разговор начальник пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяна Захарова и Генеральный директор новостного агрегатора SMI2 Анна Иванова.

В рубрике «Логика закона» расскажем об изменениях в законодательстве, регулирующем вопросы получения материнского капитала, ипотечные льготы для многодетных родителей, наказание за оставление места ДТП и многие другие.

О порядке обращения журналистов в пресс-службы государственных органов и их взаимодействии с прокуратурой г. Москвы пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на вторник 5 ноября 2019 года:

· Логика закона. Применяем закон.

· Криминальный тренд. По законам гласности.

· Мир и порядок. Мир против коррупции.

· Генеральная линия. Совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации Юрии Чайке по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

· 0+. Кибер родители

· Ни дать ни взять. Открытый интерактивный форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Вместе против коррупции!»

· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф.Берга.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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